В Приморье мужчина с ножом и вилкой задержал поезд на час

В Приморье молодой человек, вооруженный ножом, вилкой и молотком, задерживал отправление грузового поезда. Выяснилось, что мужчина психически нездоров.

Сообщение о том, что на железнодорожном пути главного хода сидит молодой человек с молотком, ножом и вилкой, поступило полицейским от дежурного по станции Пржевальский. «Мужчина ведет себя агрессивно и никого к себе не подпускает. В результате его действий более чем на час задержано отправление грузового поезда», – отметили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили личность нарушителя, им оказался 23-летний местный житель. У него диагностировано психическое заболевание, молодой человек состоит на учете в медучреждении.

Нарушителя удалось успокоить и забрать у него опасные предметы, после этого он был доставлен в больницу в Уссурийске.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 19.03.19

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