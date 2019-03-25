В кафе Находки ворвался мужчина с бензопилой

В Приморье полиция проводит проверку видеозаписи, опубликованной в Сети. В ролике неизвестный мужчина размахивает бензопилой в кафе, на заднем фоне слышны крики и плач.

Видео в социальных сетях и на YouTube разместили очевидцы. Молодой мужчина с работающей бензопилой в руках находится в заведении общепита. Несколько посетителей и сотрудников кафе пытаются его остановить.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, предположительно, кадры сделаны в кафе Находки. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. «Заявлений от участников инцидента в полицию не поступало», – уточнили в полиции.

По данным местных СМИ, нападавший был пьян, поссорился с посетителями кафе, ушел домой, а вернулся с бензопилой. В результате происшествия никто не пострадал.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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