Повесивший кота на балконе хабаровский живодер проведет год в колонии

Суд в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края приговорил к одному году лишения свободы в колонии-поселении местного жителя, которого обвиняли в жестоком обращении с котом, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый в феврале 2019 года затянул на шее кота веревку и повесил животное на балконе своей квартиры. Свидетелями преступления стали прохожие, в том числе и дети, которые сняли происходящее на камеру мобильного телефона и выложили видео в социальные сети. Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела в отношении живодера.

«Суд рассмотрел признал обвиняемого виновным в жестоком обращении с животными. Суд приговорил горожанина к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», – говорится в сообщении надзорного ведомства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 27.03.19

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