Землю на Дальнем Востоке России смогут получить иностранцы

Иностранцы и люди без гражданства могут получить в пользование «дальневосточный гектар». Ранее участки земли передавались исключительно гражданам России.

Сегодня вступили в силу поправки, согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, передает РБК. Для этого иностранцам необходимо стать участниками государственной программы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Изменения в закон о «дальневосточном гектаре» были поддержаны президентом Владимиром Путиным и Госдумой в конце прошлого года. Как поясняли тогда в Минвостокразвития, цель поправок состоит в том, чтобы стабилизировать численность населения в стратегически важных для России территориях.

Сначала иностранцы получат землю в безвозмездное пользование, а после получения российского гражданства участок можно будет оформить в собственность. Для того, чтобы подать заявление на получение «дальневосточного гектара» переселенцам нужно будет получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации России.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» начала работать три года назад. С того момента было подано несколько десятков тысяч заявок.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 28.03.19

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