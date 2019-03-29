Российские ученые разработали сок из медузы

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали сок с добавлением тканей медузы. По словам специалистов, напиток чрезвычайно полезен для здоровья.

В своей работе ученые использовали медузу ропилему (Rhopilema esculentum Kishinouye), добавление в пищу которой традиционно для народов Восточной Азии, сообщает пресс-служба ДВФУ. Эта медуза обитает у побережья Китая, Кореи и Японии, к Приморью она приходит в теплый сезон.

Коктейль из тканей ропилемы и цитрусовых делается из порошка, который разводят водой. «Из одного килограмма медузы получается 1,8 грамм порошка, в составе сухой смеси добавка из медузы составляет от 7 до 15%, а в самом напитке – 1,5-3%. Остальную часть смеси занимают добавки цитрусовых, подсластитель с содержанием глюкозы и ароматизатор», – рассказали авторы разработки.

В таком напитке есть аминосахара, которые выполняют специфические функции в организме, например, они входят в состав слизистых веществ, стекловидного тела глаза, синовиальной жидкости суставов, регулируют, свертываемость крови, играют важную роль при некоторых инфекционных заболеваниях.

«В ходе исследований мы установили, что при совместном применении компонентов животного (добавка из медузы) и растительного (экстракт из цитрусовых) происхождения, их антирадикальная и антиоксидантная активность оказывается в 10 раз выше действия этих компонентов по отдельности и равна активности аскорбиновой кислоты», – говорят ученые.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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