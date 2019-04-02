Глава отделения «Почты России» устроила пожар, чтобы скрыть недостачу

В Хабаровском крае задержали начальницу отделения «Почты России» в селе Кукан, которую подозревают в поджоге. Женщина хотела скрыть недостачу денег и ценностей.

Как сообщили в региональном управлении МВД, 29-летняя сотрудница почты обнаружила недостачу товарно-материальных ценностей и денежных средств. Чтобы это скрыть, она подожгла здание.

После того как пожар потушили, ущерб составил около 2 млн рублей. Сумму недостачи правоохранители не уточняют.

В отношении виновницы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога». В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 01.04.19

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