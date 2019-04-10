Жители Приморья пытались продать 15 кг ртути, найденной в металлоломе

В Приморье задержали троих мужчин, которые пытались продать 15 кг ртути. По их словам, ядовитое вещество они взяли у своего знакомого, который нашел его в металлоломе.

Житель Черниговского района обнаружил баллон с ртутью в начале года и хранил его у себя на участке. Затем он передал баллон своему приятелю, который сказал, что будет использовать ртуть в золотодобыче, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Однако, злоумышленник, имея корыстный умысел, вступил в сговор с еще двумя приморцами и занялся активным поиском потенциальных покупателей. 15 килограммов опасного металла мужчины намеревались продать за 15-18 млн рублей с целью последующей контрабанды», – говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 234 УК РФ «незаконный оборот ядовитых веществ, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание по этой статье составляет до 5 лет лишения свободы.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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