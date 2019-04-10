На Сахалине браконьеры массово убивают оленей

На Сахалине правоохранительные органы начали проверку сообщений о массовом убийстве оленей в заказниках. Очевидцы публикуют шокирующие кадры разделанных туш животных, которых находят в лесу.

Браконьеры зверствуют в заказнике «Северный» полуострове Шмидта, пишет Sakh.com. Местный житель прислал в редакцию видео, где на кадрах видны освежеванные трупы оленей. По его словам, места эти довольно труднодоступные, но нелегальным охотникам это не мешает.

В региональном министерстве лесного и охотничьего хозяйства заявили, что проведут рейд в заказник, в Охинский район выехало руководство ГКУ «Сахалинские лесничества». «По итогам разбирательств будут приняты соответствующие меры как в отношении браконьеров, так и кадровые решения по сотрудникам Охинского лесничества», – сообщил замглавы ведомства Данила Дударев.

Кроме того, проверку начали в областной прокуратуре и полиции.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 10.04.19

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