Силовики нагрянули с обысками в УМВД Петропавловска-Камчатского

В управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому прошли обыски. Силовиков интересовали документы по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности.

По данным источника РИА «Новости» в структурах регионального управления полиции, изъяты документы сразу по нескольким делам. Считается, что расследование части из них затягивалось, что позволяло подозреваемым уходить от ответственности. Проверку инициировала прокуратура края, а затем ее материалы были переданы в краевое управление ФСБ. Сотрудники службы безопасности возбудили уголовное дело.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 12.04.19

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