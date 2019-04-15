В Приамурье балкон многоэтажки обрушился вместе с хозяйкой

В Амурской области обрушился балкон четырехэтажного дома. В этот момент на нем находилась хозяйка квартиры. Женщину госпитализировали с многочисленными травмами.

Обрушение балкона произошло в поселке Прогресс, сообщили в областном управлении МЧС. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии – у нее открытые переломы обоих бедер и раны на лице. В настоящее время врачи готовят женщину к операции.

На месте происшествия работают оперативные службы, спасатели разбирают конструкцию балкона.

В пресс-службе СУ СКР по Амурской области сообщили о начале проведения доследственной проверки, в ходе которой «будет дана правовая оценка действиям управляющей компании на предмет обеспечения требований безопасности жилого фонда».

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 15.04.19

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