Во Владивостоке школьники избили сверстника

В Приморье подростки избили сверстника, поставив его на колени. При этом хулиганы угрожали своей жертве предметом, похожим на пистолет.

Инцидент произошел 13 апреля, сообщает пресс-служба городского отдела полиции. В районе улицы Адмирала Горшкова несколько подростков избили 17-летнего мальчика. «Конфликт между несовершеннолетними возник на почве личных неприязненных отношений», – уточнили правоохранители.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека». Инспекторами по делам несовершеннолетних проведена работа профилактического характера с подростками и их родителями, сообщили в полиции.

Один из участников конфликта снимал происходящее на видео. На кадрах группа школьников избивает мальчика, его бросают на землю и пинают ногами. Один из школьников угрожает жертве предметом, похожим на пистолет. Позже в полиции уточнили, что это не было настоящее оружие.

Следственный комитет также заявил о начале проведения проверки.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 18.04.19

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