В Забайкалье подсчитали ущерб аграриев от природных пожаров

Чиновники министерства сельского хозяйства Забайкальского края завершили прием документов от людей, потерявших имущество из-за природных пожаров. По последним оценкам, ущерб, причиненный агропромышленному комплексу региона, превысил 800 млн рублей.

«В общей сложности от пожаров погибло 1979 голов крупного рогатого скота, 14569 овец и коз, 759 лошадей, 163 свиньи, 1895 птиц, 113 пчелосемей и 25 кроликов. Кроме того, огонь уничтожил 10636 тонн сена, 490 тонн зерна, 18 тракторов, два автомобиля, 35 единиц техники, 11 электростанций, 424 кубометра древесины», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также уточнили, что документы были направлены в Минсельхоз РФ 5 мая для экспертной оценки. После этого правительство сможет выделить из резервного фонда средства, которые пойдут на компенсацию ущерба. Ранее президент России Владимир Путин поручил выделить компенсации утратившим имущество аграриям до 15 июня, а до 15 октября восстановить уничтоженные чабанские стоянки и подвести к ним электричество.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 03.05.19

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