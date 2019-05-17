В Приморье кассир банка похитила 28 млн рублей

Во Владивостоке старший кассир одного из крупных банков присвоила 28 млн рублей. Хищение выявила служба безопасности кредитной организации.

Женщина работала в банке более 10 лет. В круг ее обязанностей входила загрузка денежных средств в кассеты для банкоматов. Кассир умышленно не докладывала часть денег. В течение ноября 2018 года ей удалось похитить свыше 28 млн рублей, сообщили в прокуратуре Приморья.

Недостаток средств выявили сотрудники собственной безопасности банка и обратились в правоохранительные органы.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное в особо крупном размере». Банк также подал гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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