Во Владивостоке подросток помочился на мемориал погибшим приморцам

Полиция Владивостока организовала проверку после размещения в интернете информации о юноше, который справил малую нужду на мемориал приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.

«По факту информации, размещенной в социальных сетях, с инцидентом на одном из мемориалов Владивостока полиция проводит проверку. Устанавливается личность и местонахождение правонарушителя. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ», – цитирует РИА «Новости» слова представителя городского УМВД.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 17.05.19

Эхо санкций: в России засекретят закупки в рамках гособоронзаказа. / Ниже прожиточного минимума в РФ зарабатывают 60 региональных депутатов. / В Приморье кассир банка похитила 28 млн рублей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»