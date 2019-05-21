В Приморье у птиц обнаружили болезнь Ньюкасла

В Кировском районе Приморья выявили болезнь Ньюкасла – псевдочуму, которая вызывает массовый падеж птицы.

По данным Россельхознадзора, заболевание поразило животных в трех личных подсобных хозяйствах села Комаровка. К болезни Ньюкасла восприимчивы домашние и дикие птицы.

«В связи с обособленным месторасположением села, его удаленностью от других населенных пунктов ветеринарной инспекцией Приморского края принято решение не объявлять угрожаемую зону», – сообщает пресс-служба ведомства.

На пораженной территории введены ограничения, которые препятствуют распространению болезни птиц.

Ньюкаслская болезнь (псевдочума) птиц – остро протекающее и быстро распространяющееся вирусное заболевание, характеризующееся поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы, вызывающий массовый падеж птицы.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 20.05.19

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