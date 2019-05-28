В Хабаровске ребенок упал в коллектор с кипятком

В Хабаровске в открытый коллектор с горячей водой упал 7-летний ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю.

«Вечером 27 мая 7-летний ребенок провалился в коллектор с горячей водой, расположенный в Железнодорожном районе Хабаровска. С ожогами тела пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Следователи установили, что в момент происшествия на колодце отсутствовала крышка. Подземный коллектор принадлежит управляющей компании. «Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следственными органами будут тщательно установлены все обстоятельства произошедшего», – сообщает следственное управление.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 27.05.19

В России нефтяные компании спровоцировали рост цен на бензин. / «Рынок – это «а куда вы денетесь?» Минэкономразвития в СовФеде заставили отвечать за новый порядок техосмотра. / Медведев поставил «точку» в проблеме роуминга. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»