На Сахалине мужчина с топором напал на сотрудника администрации, не попав на прием к мэру

Неизвестный напал с топором и тесаком на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска. По данным местных СМИ, мужчина разозлился, когда его не пустили на прием к главе города.

Инцидент произошел у здания мэрии. Этот факт подтвердили в пресс-службе городской администрации и в региональном управлении Следственного комитета, пишет Sakh.com.

Мужчина хотел попасть на консультацию к мэру, но его не пустили, поскольку он не был записан. Вооружившись тесаком и топором злоумышленник ударил случайного сотрудника мэрии. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают оперативно-следственные группы. Нападавший задержан и передан правоохранительным органам.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 03.06.19

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