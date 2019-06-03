В оздоровительном лагере Благовещенска после пробежки умер подросток

В Амурской области по факту смерти подростка в детском оздоровительном лагере возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, ЧП случилось утром 2 июня в детском оздоровительном лагере «Колосок», расположенном вблизи села Белогорье города Благовещенска.

После пробежки и утренней зарядки у 14-летнего подростка произошла внезапная остановка сердца. Врач лагеря попыталась реанимировать юношу, но безуспешно. Приехавшая бригада станции скорой медицинской помощи констатировала его смерть. Подросток находился в лагере в рамках спортивной профильной смены.

Следователи устанавливают все обстоятельства смерти подростка. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате сердечного заболевания. Следователи намерены выяснить, какие медицинские обследования проходил подросток до поступления в лагерь, факт предоставления необходимого набора документов для пребывания в нем.

Благовещенск, Иван Гридин

Благовещенск. Другие новости 03.06.19

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