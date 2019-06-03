На Дальнем Востоке сироты голодают ради получения жилья

В Хабаровске бывшие воспитанники детских домов объявили акцию протеста. Они требуют предоставить им жилье, предусмотренное законом. В администрации края утверждают, что знали об акции, но дома построить еще не успели.

Протестующие расположились напротив здания правительства Хабаровского края. Они ничего не едят и пьют только воду, передает портал «Новости Хабаровска». «Пока не получим конкретных результатов – не уйдем», – говорит одна из участниц акции, которая ждет обещанную ей недвижимость с 2012 года.

В пресс-службе главы региона Сергея Фургала заявили, что знают о голодовке, и «все идет по плану». Губернатор встречался с сиротами месяц назад и пообещал выдать им квартиры в строящемся доме. «Но за это время построить новый дом невозможно – проблема складывалась годами, а нам эта очередь досталась по наследству», – отметила пресс-секретарь главы региона Надежда Томченко

По ее словам, в этом году планируется построить и сдать более 580 квартир. «Большая часть тех, кто сегодня пикетирует на площади Ленина, получат свои квадратные метры наконец-то и заселятся, и их проблема будет решена. Но их, видимо, этот ответ не устраивает», – заключила Томченко.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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