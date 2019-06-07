Японцы закрыли паромное сообщение между Сахалином и Хоккайдо

Между островом Сахалин и японским городом Вакканай на острове Хоккайдо в этом году паромное сообщение осуществляться не будет. Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на представителей администрации города. Отмечается, что компания «Хоккайдо Сахалин Лайн» приняла решение об отмене рейсов, так как российская сторона «не смогла предоставить соответствующее чартерное судно».

«Хоккайдо Сахалин Лайн» является единственным оператором на данном маршруте. Для решения проблемы власти города Вакканай обратились к другим компаниям, предоставляющим аналогичные услуги по иным направлениям, но замену найти так и не удалось.

Как напоминает РИА «Новости», в прошлом году паромное сообщение также не осуществлялось, несмотря на указанное на сайте компании расписание запланированных рейсов. Последнее сообщение о рейсе судна датировано 2017 годом.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 06.06.19

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