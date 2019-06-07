У берегов Владивостока затонул катер

В Приморском крае затонул катер с четырьмя пассажирами на борту. Проводится поисково-спасательная операция.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю, судно пошло ко дну в районе острова Уши в бухте Новик накануне ночью. Двоих мужчин с затонувшего катера обнаружили сразу и доставили их на берег.

Два часа спустя еще одного пассажира нашли на берегу острова Русский. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Медицинская помощь им не понадобилась.

«На поиски четвертого мужчины вышли спасатели Владивостокского филиала поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России. К поисково-спасательным работам привлечено 5 человек и 2 плавательных средства», – отметили в МЧС.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 07.06.19

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