На Сахалине обнаружили труп бывшего мэра Шахтерска

На восточном побережье Сахалина местные рыбаки нашил труп экс-главы администрации Шахтерска Владимира Хапалова. По словам следователей, следов насилия на теле не обнаружено.

Мертвого мужчину нашли в бухте Тихой. Он был в спасательном жилете неподалеку от своей лодки, рассказали рыбаки.

Представитель управления СК РФ по Сахалинской области сообщил ТАСС, что следов насилия не обнаружено, не исключена версия сердечного приступа. «Тело отправлено на вскрытие», – отметили в ведомстве.

Владимир Хапалов возглавлял администрацию Шахтерска с 2006 по 2010 год. Он лишился своей должности после того, как стал фигурантом уголовного дела. Мэр избил женщину-сторожа, которая охраняла здание администрации. В 2011 году Хапалов был приговорен к четырем годам условно по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

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