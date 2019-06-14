На Сахалине пассажирский автобус опрокинулся в кювет

На Сахалине пассажирский автобус слетел с дороги и опрокинулся в кювет. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

ДТП произошло на 26-м километре дороги А-392 «Южно-Сахалинск – Холмск», передает РИА «Новости» со ссылкой на ГИБДД РФ. Автобус Daewoo, в котором находились девять пассажиров, резко свернул с дороги, чтобы не столкнуться с впереди идущей машиной, которая разворачивалась.

«В результате аварии шесть пассажиров автобуса получили телесные повреждения», – сообщили в ГИБДД РФ. Все пострадавшие после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 14.06.19

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