Родители и ребенок попали в больницу после лечения личинками паразитов

В Хабаровске семья из трех человек была госпитализирована после лечения нетрадиционным способом. Родители приняли сами и дали ребенку псевдо-вакцину, которая представляет из себя взвесь живых личинок червей-паразитов.

Супруги прочитали в интернете о «волшебной силе мощного иммуностимулятора» и купили псевдо-вакцину. Взрослые приняли препарат и дали ребенку, а через две недели были госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Оказалось, что в чудо-лекарстве были живые личинки трихинелл. Заражение организма человека этими паразитами влечет жуткие последствия в виде лихорадки, миалгий, отека лица, кожных сыпей, эозинофилии крови, а при тяжелом течении болезни поражаются внутренние органы и центральная нервная система, что может привести к смерти.

В настоящее время правоохранительные органы Хабаровского края разбираются с создателем псевдо-вакцины – ветеринаром по образованию.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 20.06.19

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