На Сахалине закрыли детские сады из-за гепатита А в воде

В сахалинском городе Оха временно закрыли детские сады из-за гепатита А, обнаруженного в водопроводной воде. Власти проводят вакцинацию и хлорируют воду.

Ранее мэр Охинского района Сергей Гусев объявил о возможном заражении гепатитом А семьи из трех человек. Были взяты четыре пробы водопроводной воды, из них две дали положительный результат на вирус, передает РИА «Новости».

Однако позже на сайте правительства Сахалина вышло сообщение, что специалисты управления Роспотребнадзора после тщательного анализа не выявили в пробах возбудителей заболеваний.

Тем временем, в Охе проводится дезинфекция водопроводных сетей. Хлорирование будет проводиться до 3:00 26 июня. Жителей просят не использовать воду для питья, мытья посуды или приготовления пищи, личной гигиены. К жилым домам и учреждениям организован подвоз чистой воды цистернами.

«Все санитарные службы переведены в режим повышенной готовности, управляющим компаниям дано распоряжение провести дополнительную санитарную очистку подъездов и подвалов. Детские сады и пришкольные лагеря в Охе временно не работают, спорткомплекс закрыт на плановый ремонт», – сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Южно-Сахалинск, Служба информации РИА «Новый День»

Южно-Сахалинск. Другие новости 25.06.19

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