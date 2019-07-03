Часть льготных перелетов на Дальний Восток не запустили из-за нехватки денег

Часть субсидируемых рейсов на Дальний Восток были отменены из-за слишком низких компенсаций. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов.

«Мы смогли добиться, что программа стала круглогодичной, перечень маршрутов увеличился до 134. Но должен констатировать, что 28 маршрутов пока не открылись, например, Благовещенск-Владивосток, Анадырь-Новосибирск, Южно-Сахалинск-Елизово, Чита-Владивосток», – цитирует министра «Интерфакс».

При этом региональная авиакомпания так и не была создана, хотя с таким поручением выступал премьер Дмитрий Медведев еще два года назад. Козлов уточнил, что этот вопрос не решили именно те ведомства, которым это было получено.

«Жители Дальнего Востока продолжают летать из Анадыря в Благовещенск через Москву, или из Южно-Сахалинска через Хабаровск в Магадан», – отметил министр.

Субсидируемые рейсы на Дальний Восток и обратно выполняют восемь авиакомпаний. На эти цели выделено 2,9 млрд рублей. Воспользоваться льготой могут россияне в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 03.07.19

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