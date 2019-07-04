На Камчатке автобус вылетел на тротуар и сбил пешеходов

В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех пешеходов. Три человека пострадали, погибла девочка. По разным данным, водитель почувствовал себя плохо за рулем, а у автобуса могли быть неисправны тормоза.

Авария произошла в районе остановки Коммунпроект. По словам очевидцев, автобус съехал с дороги и проехал 200 метров по тротуару. При этом он сбил четырех пешеходов. Несовершеннолетняя девочка скончалась на месте, травмы получили двое взрослых и ребенок.

Как сообщили агентству «Камчатка-Информ» в краевом управлении ГИБДД УМВД, водитель почувствовал себя плохо и потерял контроль над управлением транспортным средством. Он проходит медосвидетельствование.

Кроме того, причиной аварии могли стать неисправные тормоза у автобуса.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 04.07.19

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