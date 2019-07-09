В Магадане запретили кормить голубей под угрозой штрафа

Мэрия Магадана ввела штраф за кормление голубей на улицах города. По словам главы администрации, птицы портят устанавливаемые муниципалитетом художественные объекты.

В разных районах города появились таблички с предупреждением о штрафе от 2,5 до 5 тысяч рублей за кормление голубей, пишет РИА «Новости». В этом году в Магадане будут праздновать 90-летие, мэрия устанавливает множество скульптурных композиций и занимается благоустройством.

Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что запрещает кормить голубей на центральных улицах города. Птицы способствуют распространению мусора, голубиный помет портит художественные объекты.

В соцсетях местные жители прокомментировали введение запрета. По их мнению, решение мэрии неправомерно.

Магадан, Служба информации РИА «Новый День»

Магадан. Другие новости 08.07.19

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