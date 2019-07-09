В Приморье 67 детей из летнего лагеря попали в больницу

В Приморье 67 детей были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Все заболевшие находились в одном летнем лагере.

О начале проведения проверки по факту массового заболевания детей объявило краевое управление СКР. По данным ведомства, в медицинское учреждение доставлены 67 детей из детского лагеря «Юный рыбак» в поселке Преображение Лазовского района с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Также проверку начала районная прокуратура. «В орган предварительного расследования направлены материалы для проведения процессуальной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья», – говорится в сообщении ведомства.

Власти Приморья уточнили, что среди заболевших дети в возрасте от 7 до 14 лет. Диагноз – гастроэнтерит неустановленной этиологии средней степени. Причины заболевания выясняются.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 09.07.19

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