На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за таяния вечной мерзлоты

На севере Камчатского края накренился 12-квартирный жилой дом. Это произошло из-за аномальной жары в зоне вечной мерзлоты.

Из-за погодных условий верхний слой грунта, куда забиты сваи, на которых держится дом в селе Аянка, начал таять. В результате здание 1970-х годов постройки накренилось. Все жильцы временно перебрались к родственникам и знакомым, сообщает пресс-служба правительства региона.

Местные власти обследуют строение и решат, подлежит ли оно восстановлению, или нужно будет строить другой дом. «Как только я получу результаты экспертизы и предложения от главы района, совместно с профильными министерствами мы примем решение о дальнейших действиях», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

В течение месяца температура воздуха в селе Аянка не опускалась ниже 20℃. Накануне ЧП столбик термометра на солнце поднимался до 50℃, в тени – до 30℃.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 11.07.19

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