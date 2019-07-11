Амурский депутат, указавший доход в 3 копейки, имеет скрытый заработок

В прокуратуре Амурской области выяснили, что депутат Заксобрания Сергей Труш, который задекларировал за 2018 год доход в три копейки, скрыл свой заработок.

Прокуратура проверила декларацию и выяснила, что только в декабре прошлого года Труш заработал более 92 тысяч рублей. Прокурор внес представление спикеру регионального парламента для устранения нарушений антикоррупционного законодательства.

Ранее Труш заявлял РИА «Новости», что трудится как самозанятый, а потому не платит налоги, пока закон «позволяет это делать». Депутат дает консультации по дизайну интерьера. Как сам он пояснял, зарабатывает от 30 до 40 тысяч в месяц. «Все движения по карте я показал», – утверждал Труш. Живет народный избранник в квартире у родителей, автомобилей в собственности у него нет.

Благовещенск, Служба информации РИА «Новый День»

Благовещенск. Другие новости 11.07.19

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