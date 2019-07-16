На Камчатке поймали полицейского-афериста

В Камчатском крае задержали сотрудника полиции, который неоднократно мошенничал. Полицейский обманул иностранку на 2,4 млн рублей, оформил кредит на потерявшего паспорт заявителя, а также украл банковскую карту из дома, где умер хозяин.

По данным следствия, первое преступление подозреваемый совершил в 2015 году. Тогда он работал в одном из учреждений УФСИН России по Сахалинской области. В интернете мужчина познакомился с гражданкой другого государства. В течение шести месяцев он похищал у нее деньги обманным путем. Ущерб оценивается в 2,38 млн рублей.

Затем мошенник перебрался на Камчатку и устроился участковым уполномоченным в один из отделов полиции города Петропавловска-Камчатского. В 2018 году к нему обратился житель Иркутской области, который потерял паспорт. Участковый изъял у заявителя сим-карту и, имея доступ к его персональным данным, оформил на него кредит в размере 205 тысяч рублей.

Другой случай мошенничество произошел после того, как участковый выехал на сообщение о смерти 45-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. Мужчина скончался от естественных причин. В квартире покойного полицейский взял банковскую карту почившего хозяина и перевел с нее деньги на личный счет.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 16.07.19

На Чукотке огнем охвачено почти 14 тысяч гектаров леса. / 24 российских губернатора попали в зону риска: десяти из них предстоят выборы. / «Заморозка» в действии: в России продлят мораторий на накопительную часть пенсии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»