Минобороны опубликовало кадры пусков крылатых ракет «Москит» с кораблей Тихоокеанского флота. Пуски производились в акватории Японского моря. В учениях участвовали эсминец «Быстрый» и ракетный катер Р-24. В расчетное время ракеты поразили мишень, расположенную в 60 километрах.

В военном ведомстве напомнили, что П-270 «Москит»– сверхзвуковая маловысотная противокорабельная крылатая ракета с прямоточной воздушно-реактивной двигательной установкой. Ее приняли на вооружение в 1984 году. Данные ракеты также стоят на вооружении Китая, Ирана, Индии и Вьетнама.

Корабли ТОФ устроили стрельбы «Москитами» в Японском море

Ракета предназначена для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 тысяч тонн в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия современными и перспективными средствами противника. Дальность стрельбы – от десяти до 120 километров по маловысотной траектории, 250 километров при высотном профиле полета.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 18.07.19

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