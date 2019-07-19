В Хабаровске школьница станцевала на могиле

В Хабаровске школьница исполнила танец на могиле. Девушка опубликовала ролик в своем Instagram. Произошедшим заинтересовалась полиция.

Как сообщает пресс-служба краевого управления МВД, видео было выявлено во время мониторинга СМИ и социальных сетей. Автор ролика утверждает, что действие происходит в Хабаровске.

По словам самой девушки, она пришла на кладбище с друзьями для фотосессии. Танец был импровизацией. При этом школьница была одета в одну рубашку, пишет Life.

В полиции сообщили о начале проведения проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

Хабаровск. Другие новости 19.07.19

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