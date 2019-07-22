В Хабаровском крае ищут девочку и мужчину, исчезнувших во время сплава

В Хабаровском крае группа туристов сплавлялась по реке Амгунь. Один из катамаранов перевернулся, два человека пропали без вести. Пока спасатели ведут поиски, следователи начали проверку.

Инцидент произошел в Солнечном муниципальном районе. Туристы сплавлялись на двух катамаранах, одно из плавсредств перевернулось. В воде оказались мужчина и трое детей. Двоих детей, которые были в спасательных жилетах, удалось спасти.

Местоположение девочки и мужчины остается неизвестным, сообщили в краевом управлении МЧС. К месту происшествия из Комсомольска-на-Амуре направлена группа спасателей. Она оснащена необходимым снаряжением и оборудованием для проведения поисковых работ.

В свою очередь в СУ СКР по региону объявили о начале проведения проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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