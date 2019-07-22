На Камчатке медведи съели кита размером с 8-этажный дом

Биологи обнаружили на берегу Кроноцкого залива в Камчатском крае скелет 21-метрового кита. Предположительно, его съели медведи и вороны.

Исследовав кости, ученые выяснили, что это была самка финвала – кита из семейства полосатиковых. Судя по огромным размерам млекопитающее прожило от 80 до 100 лет. Вероятно, кит умер от старости.

Скелет лежал далеко от линии прибоя и был обглодан медведями и воронами. Остались только крупные кости и куски шкуры с жиром, передает телеканал «Звезда».

По словам биологов, выброс павших китов на побережье Кроноцкого заповедника является крайне редким явлением. В Кроноцком заливе, по последним данным, обитает шесть финвалов. Эти киты – вторые по величине животные в мире. Крупнее них только синий кит, который достигает в длину 33 метров.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 22.07.19

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