Вездеход с геологами рухнул в 100-метровое ущелье на Камчатке

В Камчатском крае вездеход упал в ущелье, глубиной около 100 метров. Травмы получили находившиеся в машине геологи: два человека погибли, трое госпитализированы.

Вездеход МТ-ЛБУ направлялся в сторону Агинского месторождения. Крушение произошло в 81 километре от нежилого населенного пункта Кирганик, передает РИА «Новости». К месту происшествия на вертолете Ми-8 вылетели спасатели и медики.

Два человека погибли при падении в ущелье, еще трое получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в краевую больницу имени А.С. Лукашевского в Петропавловске-Камчатском.

По предварительной версии, у вездехода отказали тормоза.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 23.07.19

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