Власти затопленного Приамурья просят ввести в регионе ЧС федерального уровня

Власти Амурской области предложили признать паводки в регионе чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Об этом сообщил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский на внеочередном заседании регионального правительства.

По словам чиновника, размер ущерба от наводнений может достигнуть 500 млн рублей, а на ликвидацию последствий потребуются значительные финансовые затраты.

Министр сообщил, что в результате паводка подтоплены 11 населенных пунктов в трех районах – Зейский, Селемджинский и Мазановский. Вода затопила 390 жилых домов и 550 приусадебных участков.

По словам Венглинского, наиболее сложная обстановка наблюдается на территории Мазановского и Селемджинского районов, где из 10 затопленных населенных пунктов эвакуировано 1304 человек, в том числе 389 детей.

«Исходя из худшего развития обстановки прогнозируется подтопление 24 населенных пунктов, до 1000 жилых домов», – подчеркнул министр.

Власти ожидают, что сложную гидрологическую обстановку в регионе еще более усугубит очередной циклон, который ударит по Приамурью 29 июля. В области ожидаются сильные ливни, прогнозируется дальнейший подъем уровня воды в реках.

Напомним, 25 июля на территории Амурской области был введен режим ЧС из-за паводка.

Из-за проливных дождей продолжается подъем воды и в реках Иркутской области. По данным администрации города Тулуна, уровень воды в реке Ия вырос на 105 см и составил 658 см при критической отметке 700 см. Мэр города призвал жителей города подготовиться к возможной эвакуации. По его словам, в городе уже подтоплены дома и улицы в районе железнодорожного вокзала и в центре города.

Ранее спасатели предупреждали о новом повышении уровня воды на реках Белая и Бирюса Иркутской области из-за сильных дождей 27-28 июля.

Напомним, в конце июня в Иркутской области из-за сильных дождей начался мощный паводок. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести. Под водой оказались тысячи домов.

Благовещенск, служба информации РИА «Новый День»

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