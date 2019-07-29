Волокита и имитация деятельности: власти Забайкалья подверглись резкой критике

С 24 июля в Забайкальском крае c рабочим визитом по проблемам, связанным с ликвидацией последствий апрельского пожара, находится заместитель полномочного представителя Президента в дальневосточном округе Сергей Удовик. Он в резкой форме раскритиковал действия региональных властей по исполнению Указа Президента (номер 198 от 26 апреля 2019 года), которые вместо того что бы системно и последовательно выполнять Указ, спрятались от реальности за привычным забором внутренних бессмысленных совещаний, отчетов и докладов.

При этом замполпреда отдельно выделил умышленную волокиту в оформлении документов пострадавшим, непрофессионализм в работе с проектно-сметной документацией и иррациональное ценообразование как основные негативные факторы повлиявшие в результате на затягивание сроков строительства более чем на два месяца.

По сообщению наших источников, Сергей Удовик предварительно посетил все проблемные объекты, неформально пообщался с рабочими подрядных организаций и самими пострадавшими. Собственно, по результатам этой 5-ти дневной инспекционной поездки он и обрушился с критикой на действия региональных властей, указав им в ультимативной форме переходить от имитации деятельности к практическим шагам в поле в части выполнения Указа Президента.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

Чита. Другие новости 29.07.19

Китай будет закупать российскую сою взамен американской. / 22 жителя Якутии отравились шаурмой. / В Приморье умер пациент нелегального центра реабилитации. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»