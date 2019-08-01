На Камчатке объявлен оранжевый уровень опасности для авиации

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 5,5 тыс. метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT). Извержение началось в начале июля, но проходило относительно спокойно. В связи выбросом столба пепла в районе вулкана установлен повышенный «оранжевый» код авиационной опасности.

«В четверг днём по местному времени на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс высотой 5,5 тысячи метров над уровнем моря. Шлейф распространился на 10 километров в южном направлении от вулкана», – говорится в сообщении.

По информации краевого главка МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Вулкан Ключевской – самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота составляет 4 750 метров. Диаметр основного кратера – около 700 метров. Возраст – около 7 тыс. лет. Находится в центральной части Камчатки. Ближайший населенный пункт – поселок Ключи – расположен в 30 км от вулкана. Расстояние до Петропавловска-Камчатского – 360 км. Ключевской является одним из самых активных вулканов полуострова. Он извергается каждые 3-5 лет. Предыдущее крупное извержение исполина было зафиксировано в 2015 году.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 01.08.19

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