Пенсионерка отсудила у ПФР часть расходов на отдых в Таиланде

Жительница Камчатки обратилась в суд, после того, как местное управление Пенсионного фонда отказало ей в компенсации части расходов на отдых. Дело в том, что женщина ездила за границу.

Пенсионерка отдыхала в Таиланде с января по апрель 2019 года. Вернувшись, женщина пошла в ПФР и попросила компенсировать проезд в размере 50 897 рублей, передает РИА «Новости».

Однако в фонде пенсионерке отказали, сославшись на то, что льгота полагается жителям Крайнего Севера только на случай отдыха на территории России.

Тогда женщина отправилась в суд, который встал на ее сторону и постановил взыскать с ПФР часть расходов в размере 22 755 рублей.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 01.08.19

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