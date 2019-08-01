Благодаря ветровалам, на Курилах разрастается «золото драконов»

Ученые Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук (Владивосток) завершили первый этап работ по исследованию ветровалов в лесах заповедника «Курильский», расположенного на островах Кунашир, Демина и Осколки, сообщили в пресс-службе заповедника.

«В последние годы массовые ветровалы появились на юге Дальнего Востока России, в Сахалинской области и Приморском крае», – рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории геоботаники Кирилл Корзников. По его словам, ранее в регионе не наблюдали таких сильных ветровальных повреждений. Ученые объясняют масштабность нарушений увеличением силы тропических циклонов.

«Очень интересно, что в местах вывала деревьев мы постоянно находили светящийся мох – Схистостегу перистую (Schistostega pennata), который включен в Красную книгу Сахалинской области», – отметил Кирилл Корзников. Теперь, после ветровалов, этот вид стал одним из самых массовых. Идеальные условия для его роста сформировали вывороченные с корнем деревья. Схистостегу называют еще «золотом гоблинов» или «золотом драконов». Клетки молодых ростков этого растения имеют линзовидную форму и фокусируют рассеянный свет, который, отражаясь, воспринимается как блеск золота.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 01.08.19

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