Пили воду из Байкала: в Бурятии закрыли палаточный детский лагерь

В Прибайкальском районе Бурятии приостановлена работа палаточного лагеря «Вместе», расположенного на берегу Байкала. Об этом сообщили в республиканском управлении службы судебных приставов.

Надзорные органы провели проверку в лагере и выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. В частности, в лагере не было чистой воды для питья. Для приготовления пищи использовалась вода из Байкала.

Дети размещались в двух армейских палатках, где проживали совместно мальчики и девочки. Палатки были непрочные, промокаемые, а также не имели плотно закрывающихся дверей и защитных сеток от насекомых.

Туалеты у детей были общие, при этом ими пользовались посторонние люди, а выгребные ямы были заполнены.

«В связи с угрозой жизни и здоровью детей, а также в целях исполнения судебного решения судебный пристав выехал в местность «Безымянка» и приостановил работу лагеря. Дети отправлены домой. В ближайшее время работники лагеря ожидают грузовые машины для вывоза имущества с байкальской территории», – сообщили в УФССП.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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