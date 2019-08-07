На Сахалине при столкновении автобуса и грузовика пострадали 12 человек

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, авария произошла рано утром на 133-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе села Тихое.

В рейсовом автобусе находился 21 пассажир. В региональном минздраве сообщили, что помощь врачей потребовалась 12 человекам, пятеро из них были госпитализированы. В пресс-службе областной прокуратуры заявили о восьми госпитализированных. В областном правительстве уточнили, что двух из пяти госпитализированных из Макаровской центральной районной больницы переведут в Областную клиническую больницу Южно-Сахалинска и в Поронайскую ЦРБ.

«В рамках проверки дается оценка соблюдению организацией-перевозчиком требований правил перевозки пассажиров и грузов, а также дорожным условиям на участке дорожно-транспортного происшествия», – рассказал представитель прокуратуры.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 06.08.19

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