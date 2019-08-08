Приморские рыбаки выловили рыбу – предвестника природных катаклизмов

Приморским рыбакам удалось выловить в районе Славянки редкую рыбу причудливой формы, появление которой считается предвестником природных катаклизмов. Сообщение об этом появилось Instagram.

Речь идет о ремень-рыбе. Ее также называют сельдяной король. Она относится к отряду опахообразных. Представители данного вида вырастают до 9 метров и достигают веса в 250 кг. Ремень-рыба обитает в теплых и умеренных водах Мирового океана. Часто встречается в косяках сельдей (отсюда второе название). Несъедобна.

По словам рыбаков, рыбу прибило к берегу, благодаря чему им удалось ухватить ее за хвост и вытащить из воды. После непродолжительной фотосессии рыбаки отпустили редкую красавицы. «Мы нашли ее у берега косы Назимова. Мы ждём мощный тайфун, который принесет нам много осадков, подтопления. Я опросила многих рыбаков, и только один был знаком с этой рыбой, и то удаленно», – рассказала автор фото.

Отметим, что в Японии сельдяной король считается предвестником цунами и землетрясений. Обычно эти рыбы обитают на значительных глубинах и только перед приближением природных катаклизмов поднимаются ближе к поверхности и берегу.

Так, например, перед мощным землетрясением и цунами 2011 года в районе Фукусимы более десяти рыб этого вида выбросило берег. Научных объяснений связи между появлением сельдяного короля и природными катаклизмами пока нет, впрочем, как и доказательств ее отсутствия.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 08.08.19

Житель Аляски обнаружил бутылку с посланием из СССР. / Россия вооружится тяжелыми экранопланами для борьбы с пожарами. / Таксистам предрекают «тень»: цены на таксомоторные перевозки могут взлететь в десятки раз. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»