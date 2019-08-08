83-летняя бабушка сутки отпугивала медведя рычанием

В Хабаровском крае пенсионерка больше суток ждала спасателей в лесу, где неподалеку бродил медведь. Женщина рычала на зверя, чтобы отпугнуть.

Как сообщили в добровольческом поисковом отряде «Лига Спас», сообщение о пропаже 83-летней бабушки поступило от ее родственников. Пенсионерка ушла за грибами 5 августа утром, передает РИА «Новости».

Обнаружили пожилую женщину 7 августа ночью. Спасатели нашли ведро с грибами в нескольких метрах от медвежьей берлоги, при этом зверь бродил неподалеку. Затем волонтеры услышали рык, однако это было не похоже на звуки, которые издают животные.

Пенсионерка стала в овраге по пояс в иле и рычала. Бабушка более суток отпугивала медведя таким образом. По словам спасателей, женщина не пострадала, но пережила сильный стресс.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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