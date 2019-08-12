На Камчатке голодные медведи заблокировали туристическую тропу

На Камчатке из-за голодных медведей закрыли туристический маршрут. Животные не могут добыть пищу из-за малого количества рыбы в реке и становятся агрессивными.

Как сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника, около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на реке Хакыцин. Животные ждут рыбу, но в этом году очень мало лососевых вышли на нерест. В результате медведи все чаще конфликтуют между собой и могут атаковать человека.

В заповеднике уже зарегистрирован один случай проявления агрессии. Взрослый самец выбежал на трех туристов, но в последний момент свернул в сторону.

Сотрудники Кроноцкого заповедника опасаются, что туристические программы в бассейне Курильского озера придется закрыть, если рыба так и не придет на нерест.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 11.08.19

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