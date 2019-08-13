На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет с туристами

На Камчатке вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек, совершил жесткую посадку. По предварительным данным, пострадали три человека.

По данным Камчатской транспортной прокуратуры, вертолет авиакомпании «Вертикаль-Т» совершал туристический полет из аэропорта Халактырка в Долину гейзеров. На борту находилось три члена экипажа и 22 пассажира.

Около пяти часов вечера по местному времени вертолет жестко приземлился в природном парке Налычево в районе вулкана Дзендзур около реки Жупаново. У машины повреждена хвостовая часть и несущие винты.

В результате произошедшего пострадали три человека, передает ТАСС со ссылкой на замглавы краевого правительства Сергея Хабарова. У двоих – переломы ног, третий получил травму шеи.

Прокуратура объявила о начале проведения проверки. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 13.08.19

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