Россельхознадзор указал на причину распространения АЧС в Приморье

Россельхознадзор назвал вероятной причиной вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Приморском крае завоз инфицированных кабанов из Китая, сообщили в пресс-службе ведомства. «Анализ эпизоотической ситуации в Приморском крае показал, что вероятной причиной заноса вируса АЧС на территорию региона является трансграничное перемещение инфицированных кабанов с территории КНР», – рассказал советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев.

По его словам, что причиной инфицирования домашних свиней в крестьянско-фермерском хозяйстве Пограничного района Приморья стало «грубое нарушение правил содержания свиней». В связи с распространением АЧС на приграничных с Китаем территориях усилен контроль за содержанием свиней в личных подсобных хозяйствах. Кроме того, Лебедев поручил провести переучет поголовья свиней и отслеживать эпизоотическую ситуации в популяции диких кабанов.

Напомним, вспышка АЧС в Приморье началась 29-30 июля в крестьянском (фермерском) хозяйстве, расположенном в урочище в лесном массиве Пограничного района (в непосредственной близости от границы с КНР). В итоге там было забито 70 свиней. В Пограничном районе ввели режим ЧС.

Как напоминает «Интерфакс», 7 августа опасный вирус был зарегистрирован в одном из коллективных фермерских хозяйств Усть-Ивановки в Амурской области. В населенном пункте введен карантин – все въезды в село перекрыты, транспорт пропускается только через специальный пост и дизбарьер. Всего под забой попало около 700 свиней.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 13.08.19

«Все вельможи сдохнут вместе со всякой нищей сволочью»: Герман Стерлигов о «качестве» «натуральных продуктов». / «Башни» Кремля столкнулись всерьез: либералы борются за выживание. / На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет с туристами. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»