На Дальнем Востоке разбушевались медведи: убивают людей, разрывают могилы

Полиция начала проверку по факту гибели мужчины, которого, вероятно, убил медведь, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю. «Тело мужчины 1978 г.р. местные жители обнаружили в ночь на среду на берегу Охотского моря возле поселка Озерновский Усть-Большерецкого района», – рассказали в полиции.

Как передает «Интерфакс», на теле погибшего были обнаружены повреждения, характерные для нападения хищного зверя, вероятно, медведя.

Сегодня стало известно, что медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего. В связи с этим была организована проверка, сообщил представитель городского УМВД. «В дежурную часть полиции поступило сообщение, что на территории городского кладбища в микрорайоне Старт вскрыто одно из захоронений. На место выезжала следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Были обнаружены следы медведя. Тело умершего пока не найдено», – приводит РИА «Новости» слова представителя полиции.

Начальник отдела регионального Минприроды Юрий Колпак рассказал, что медведя, разорившего могилу, удалось найти и отстрелить. «Выезжали на место наши специалисты, у них было разрешение на ликвидацию животного. Этого медведя нашли и отстрелили», – рассказал он.

Вчера, в Хабаровском крае медведь напал на грибника и убил его. Как рассказали в администрации Верхнебуреинского района, нападение произошло недалеко от поселка Сулук. На место инцидента выезжали охотоведы, которые и застрелили медведя. Затем тело животного отправили на экспертизу в ветеринарную лабораторию. Также гибель мужчины расследуют полицейские.

На официальном сайте Верхнебуреинского района появилась информация об участившихся обращениях местных жителей о встречах с дикими животными. «Со слов людей, медведей-подростков или медведицу с медвежатами видели на обочинах поселковых дорог, свалке, железнодорожных насыпях», – говорится в сообщении.

На днях на Камчатке из-за голодных медведей был закрыт туристический маршрут. Животные не могут добыть пищу из-за малого количества рыбы в реке и становятся агрессивными. Как сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника, около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу на реке Хакыцин. Животные ждут рыбу, но в этом году очень мало лососевых вышли на нерест. В результате медведи все чаще конфликтуют между собой и могут атаковать человека.

В заповеднике уже зарегистрирован один случай проявления агрессии. Взрослый самец выбежал на трех туристов, но в последний момент свернул в сторону.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 14.08.19

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